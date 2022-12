Schulbus-Unfall auf schneeglatter Straße: Zwei Verletzte in Lauf

In Lauf an der Pegnitz sind heute Nachmittag zwei Schulbusse mit einem Auto kollidiert. Die Fahrzeuge waren auf schneeglatter Straße ins Schleudern geraten. Wie die Polizei mitteilt, waren die Busse jeweils mit etwa 20 Kindern besetzt. Ein 13-jähriger Junge wurde leichtverletzt, eine 18-Jährige in dem Auto erlitt mittelschwere Verletzungen.

Bus gerät ins Rutschen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren die beiden Busse am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr hintereinander auf der abschüssigen Rudolfshofer Straße in Lauf, als der hintere Bus ins Rutschen geriet. Der Fahrer versuchte noch, einen Zusammenstoß zu verhindern und lenkte rechts an dem vor ihm fahrenden Bus vorbei. Trotzdem kam es zur Kollision, und der Bus kam erst auf der Nürnberger Straße zum Stehen, wo er mit einem Auto zusammenstieß.

Umherfliegende Glassplitter

Bei dem Aufprall zersprang die Scheibe eines Busses. Durch umherfliegende Glassplitter wurde der 13-jährige Schüler verletzt. Die anderen Kinder blieben körperlich unverletzt, sie wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Nürnberger Straße war ab der Einmündung Rudolfshofer Straße für einige Zeit gesperrt.