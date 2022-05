Schülerinnen in Schullandheim bei Immenstadt sexuell belästigt

In Immenstadt im Landkreis Oberallgäu hat ein 42-Jähriger in dem Schullandheim, in dem er angestellt war, eine Gruppe von Schülerinnen aus Friedrichshafen sexuell belästigt.

Angestellter entblößt sich vor Schülerinnen

Die Mädchen hatten einer Betreuungskraft erzählt, dass sich der Mann ihnen in der vergangenen Woche nackt gezeigt habe. Als die Lehrkraft den Angestellten daraufhin zur Rede stellte, wandte er sich am Donnerstag direkt an die Polizei und erstattete Anzeige gegen sich selbst.

Vorläufige Festnahme und Annäherungsverbot

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen, später aber wieder freigelassen. Dem Schullandheim darf er sich bis auf weiteres nicht mehr nähern, er war dort in der Küche angestellt. Die Kripo Kempten ermittelt nun gegen den Mann wegen Verdachts der sexuellen Belästigung. Die Schülerinnen sind bereits wieder zurück in Friedrichshafen, die dortige Polizei wird die Ermittlungen unterstützen.