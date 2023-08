Schräge Sache - Beim Gsteckn-Fußballturnier geht es steil bergab

💡 "Extrem-Gsteckn-Soccer"

Der Name „Gsteckn“ bedeutet „Böschung“ oder „Hangwiese". Der Platz ist in etwa halb so groß wie ein normales Fußballfeld. Die Teams haben je fünf Mitglieder. Gespielt wird zwei Mal fünf Minuten. Es darf ausgewechselt werden. Beginn ist am Samstag um neun Uhr. Spielende soll gegen 17 Uhr sein. Für Zuschauer ist das Turnier kostenlos. Die Erlöse aus der Startgebühr spendet der Verein in diesem Jahr an die Kinderklinik Passau. Am Abend gibt es Livemusik im Bierzelt. Das Turnier findet einmal im Jahr im August statt.