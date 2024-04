Schnee, Kälte und Regen: Der Winter ist zurück in Bayern

In der Nacht Frost, Neuschnee und Regen

Eine Wetterbesserung ist so schnell nicht in Sicht: In der Nacht zum Freitag regnet und schneit es vor allem am Alpenrand, gegen Morgen regnet es auch in Unterfranken, während es sonst in Bayern auflockert. Oberhalb von 1.000 Metern sind fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen - 2 und +4 Grad. Vorsicht Autofahrer: Am Freitag früh kann es glatt werden!

Am Freitag reichlich Regen und auch Schnee

Der Freitag wird auch nicht besser: Nach trockenen Stunden kommt wieder reichlich Regen aus Nordwesten, die Schneefallgrenze liegt bei 600 bis 800, im Süden Bayerns bei 800 bis 1.000 Metern. Auch in der Nacht zum Samstag wird es den Meteorologen zufolge nass, im Bergland und im höheren Flachland ist wieder mit Schnee und Schneeregen zu rechnen.

Nasskaltes Wochenende in Bayern

Am Samstag herrscht wieder nasskaltes Wetter und der Schnee kommt gelegentlich sogar ins Flachland hinab und bringt Glätte. Es weht teilweise ein heftiger Wind. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad.

Am Sonntag schaut dann ab und zu mal die Sonne raus, es kann aber immer noch Schauer aus Regen und Schnee geben - bei Temperaturen zwischen 4 Grad im Allgäu und 11 Grad an Main und Donau.

