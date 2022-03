Schlosspark Nymphenburg mit rechten Parolen beschmiert

Im Schlosspark Nymphenburg haben Unbekannte Nazi-Schmierereien hinterlassen. Die Tat geschah in der Nacht von Freitag auf Samstag oder am Samstagvormittag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Schaden geht in die Tausende.