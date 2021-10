Schlägereien am ersten Party-Wochenende

Am ersten Wochenende der Discothekenöffnungen ist es in mehreren Clubs in Niederbayern zu Auseinandersetzungen mit Verletzten gekommen. Laut Polizei war häufig Alkohol im Spiel.

Zahn verloren, Nasenbein gebrochen

Drei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in einer Regener Diskothek einen 19-Jährigen niedergeschlagen. Anschließend soll einer der drei Tatverdächtigen den am Boden liegenden Jugendlichen getreten haben, sodass dieser einen Zahn verlor. Als ein Freund des Opfers zu Hilfe kommen wollte, schlugen die Täter diesem ebenfalls ins Gesicht und brachen ihm dabei die Nase. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Leichtverletzter in Passau, vier Verletzte in Patersdorf

In der Nacht auf Sonntag hat außerdem ein 22-Jähriger in einer Passauer Disco einem zehn Jahre älteren Kontrahenten auf die Nase geschlagen und den Mann leicht verletzt. Ein Arzt- oder ein Krankenhausbesuch war nach Polizeiangaben aber nicht nötig. Auch in Patersdorf (Lkr. Regen) ist es am Sonntagmorgen vor einer Diskothek zu einer Schlägerei gekommen, bei der laut Polizei vier Personen verletzt wurden. Einige der Beteiligten waren schwer betrunken, hieß es. Auch in diesem Fall ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung.

Auf Unbeteiligte losgegangen

Nachdem er aus einer Disco in Simbach (Lkr. Dingolfing-Landau) geflogen ist, ist ein 21-Jähriger auf eine unbeteiligte Frau losgegangen. Der Betrunkene schlug die 30 Jahre alte Frau und verletzte sie dabei. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.