Schau im Deutschen Museum: "Wahnsinn: Illegale Autorennen"

Ausstellung zeigt auch Gegenmittel gegen Raserei

Die Ausstellung zeigt die historischen und gesellschaftlichen Wurzeln der Raserei in automobilen Kulturen, wie jener der Deutschen. Es werden aber auch Maßnahmen gezeigt, wie illegale Autorennen verhindert werden können: zum Beispiel durch moderne Fahrerassistenzsysteme die im eigenen Auto automatisch die Geschwindigkeit begrenzen. Als Großobjekte sind Wracks von illegalen Auto- oder Motorradrennen zu sehen.

Der Sohn des Todesopfers der sogenannten Ku'damm-Raser, Maximilian Warshitsky, hat sich entschieden, das Autowrack des Jeeps seines Vaters freizugeben, weil er zeigen will, was die schlimmen Folgen von illegalen Straßenrennen sein können.

Erinnerung an Opfer der Ku'damm-Raserei

"Das ist nicht leicht, aber das Wrack und die Ausstellung, beides soll ein Denkmal an meinen Vater sein und an die vielen Raser-Opfer, die kein Denkmal haben", sagt Maximilian Warshitsky während er im ersten Stock des Verkehrszentrums neben dem völlig zerstörten lilafarbenen Jeep seines Vaters steht. Der 41-Jährige aus Berlin-Tempelhof erinnert sich noch genau an den Schock, als er vom Tod seines Vaters erfährt: "Dieser Schicksalsschlag war für mich, für meine Familie, extrem hart. Bis heute kann man es nicht wirklich verstehen, dass so etwas passiert mit dem geliebten Vater, mit einem unschuldigen Menschen."

Hoffen auf die Zukunft

Die Kuratoren aus Berlin und München glauben daran, dass auch solche Ausstellungen gerade in Verkehrs- und technischen Museen dazu beitragen können, dass Besucher auch die Schattenseiten der Mobilität sehen. Maximilian Warshitsky hofft, dass sich Menschen ganz einfach daran erinnern, dass jede Handlung eine Folge haben kann: "Wenn ich mich ins Auto setze, dann habe ich einen Führerschein - und wenn ich einen Führerschein habe, dann habe ich gelernt, dass ich [in der Stadt] halt nicht schneller als 50 fahren darf und dass ich an einer roten Ampel stehenbleiben muss."