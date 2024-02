Bad Hindelang schmeißt große Schaltjahr-Geburtstagsparty

3 - 2 - 1 - Happy Birthday! Bereits um Mitternacht geht die Party in Bad Hindelang los. 22 Schaltjahr-Geburtstagskinder und ihre Angehörigen auf einem Haufen – das ist für einige eine neue Erfahrung. "Sonst treffe ich nie Leute, die am 29. Geburtstag haben", freut sich Peter Bayerl, der zum ersten Mal dabei ist. "Es macht total Spaß." Man hockt zusammen und fachsimpelt über Fragen, bei denen nur Schaltjahr-Kinder wirklich mitreden können, zum Beispiel wann und ob man denn an Nicht-Schaltjahren Geburtstag feiert. Peter Bayerl erzählt, dass er in solchen Jahren gleich zweimal feiert: am 28. Februar und am 1. März.

22 oder 88 Jahre – ganz wie man möchte

Michael Janesch wartet dagegen immer bis zum 1. März. Seit 1996 kommt er in Schaltjahren immer am 29. Februar nach Bad Hindelang. Sein besonderer Geburtstag hält ihn jung. 22 oder 88 Jahre wird er – je nachdem, wie man es sieht. Auch Jakob aus aus Unterrieden im Unterallgäu feiert seinen 18. Geburtstag, sagt er augenzwinkernd. Auto fahren darf er aber schon länger. Die oft verbreitete Meinung, Schaltjahrkinder kämen zu kurz, teilt der offiziell 72-Jährige nicht und erklärt: "Früher hat man bei uns mehr den Namenstag gefeiert."

Klassentreffen der Geburtstagskinder in Bad Hindelang

Manchmal fallen Schaltjahrkinder allerdings durch das System – vor allem Computerprogramme haben mit dem 29. Februar so ihre Probleme. Julie erzählt, dass sie von einem größeren Möbelhaus nur alle vier Jahre einen Gutschein bekommt, ihre Familienmitglieder aber zu jedem Geburtstag.

Im Grunde aber finden sie alle ihr besonderes Geburtsdatum ganz cool. Und für den Hindelanger Tourismusdirektor Max Hillmeier ist die Schaltjahrparty seit vielen Jahren so etwas wie ein Klassentreffen, das auch ihm großen Spaß mache. Bereits seit 1988 - in diesem Jahr also zum zehnten Mal - lädt die Oberallgäuer Marktgemeinde die besonderen Geburtstagskinder zu dieser ganz besonderen Feier ein.