BR24 Retro: Geburtstag im Schaltjahr 1964

BR24 Retro: Geburtstag im Schaltjahr 1964

Wann feiert man denn nun am besten, wenn man in einem Schaltjahr geboren ist und nur alle vier Jahre Schaltjahr ist? Die Geburtstagskinder sind sich nicht einig: Aber egal, ob am 28. Februar oder am 1. März - Hauptsache, es wird gefeiert!