Schadstoff-Unfall: Übung in der Würzburger Uniklinik

Eigene Dekontaminationsanlage am UKW

Die Betroffenen sollen vor einer Einwirkung des Schadstoffes geschützt werden, gleichzeitig wolle man vermeiden, dass die Patienten den Stoff in die Krankenhäuser verschleppen, erklärt Professor Thomas Wurmb, Leiter der Sektion Notfall- und Katastrophenmedizin. Dafür sei eine sogenannte Dekontamination nötig. „Hierbei wird Kleidung entfernt und die Patienten werden mit Wasser gewaschen. Hierfür haben wir am UKW gemeinsam mit den Kollegen der Berufsfeuerwehr, den Spezialkräften des Bayerischen Roten Kreuzes und der UKW-Technik vor drei Jahren eine eigene Dekontaminationsanlage installiert“, so Wurmb. Die Übung war bereits für 2020 geplant, musste pandemiebedingt aber verschoben werden.

Praxisnahe Abläufe sind wichtig für den Ernstfall

Die Dekontamination, also das Reinigen der Patienten, erfolgt in der zeltähnlichen Anlage durch die speziellen Einheiten der Feuerwehren und der Rettungsdienste. „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam solche Abläufe praxisnah üben können. Denn so können wir uns gemeinsam bestmöglich auf solche Szenarien vorbereiten und unsere Abläufe verbessern. Daher danke ich allen, die an dieser Übung teilgenommen haben“, so Helmut Sattler, zuständiger Übungsleiter bei der Berufsfeuerwehr Würzburg.