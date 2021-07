Sarah Lehner aus Regensburg ist neue BDKJ-Vorsitzende in Bayern

Die 25-jährige Regensburgerin Sarah Lehner ist neue Landesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Bayern. Die BDKJ-Landesversammlung, das höchste beschlussfähige Gremium der katholischen Jugendverbandsarbeit im Freistaat, wählte die Regensburger Diözesanvorsitzende am Wochenende in diese Funktion. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Die Studentin der Forst- und Holzwissenschaft folgt auf die 33-jährige Eva Jelen, die sich beruflich verändert hat und daher vor Ablauf der Amtszeit aus dem Vorstand ausschied.

"Junge Menschen erfahren in Jugendverbänden gelebte Demokratie"

Die 1996 in Weiden in der Oberpfalz geborene Lehner kam laut Mitteilung über die Marianische Kongregation und die Malteser Jugend immer wieder mit dem BDKJ in Berührung. Sie übernahm seither verschiedene Ehrenämter, auch in Leitungsposition. "Christliche Werte, die mir wichtig sind, sind unter anderem Nächstenliebe, Gerechtigkeit, aber auch Erhalt der Schöpfung", sagte Lehner. Junge Menschen können in den Jugendverbänden aktiv gelebte Demokratie erfahren. Dies sei nicht nur ein immens wichtiger Beitrag für eine gelingende Gesellschaft, sondern auch ein großer Beitrag für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Auch sei es ihr eine Herzensangelegenheit, bei allen straffen Zeitplänen und Anforderungen der katholischen Spiritualität Raum zu geben, so die neue Vorsitzende.

Kölbl wird zur Geistlichen Leiterin gewählt

Außerdem wurde die 30-jährige Maria-Theresia Kölbl zur neuen Geistlichen Leiterin des BDKJ Bayern gewählt sowie zugleich zur neuen Vorsitzenden der Landesstelle für katholische Jugendarbeit in Bayern, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Sie ist seit über 15 Jahren in der katholischen Verbandsarbeit aktiv, angefangen als Ministrantin in der Expositur Scheuer, später dann vor allem in der Jugend der Gemeinschaft Christlichen Lebens und in der Katholischen jungen Gemeinde. Seit 2019 ist Kölbl Pastoralreferentin in der Pfarrei Sankt Anton in Regensburg.

Der BDKJ Bayern ist der Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit in Bayern. Mit seinen offenen und gruppenbezogenen Angeboten sowie mit Veranstaltungen erreicht er nach eigenen Angaben knapp 625.000 Jugendliche. Er ist anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe.