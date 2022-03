Säure ausgetreten: Feuerwehr-Großeinsatz bei Molkerei in Andechs

Der Austritt ätzender Salpetersäure hat am Freitag Vormittag in der Molkerei Scheitz in Andechs zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Verletzt wurde offenbar niemand.