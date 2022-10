Rund 40.000 Euro aus dem Auto gestohlen

Rund 40.000 Euro hatte ein Münchner am Freitag von der Bank abgehoben - kurz darauf wurde ihm das Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann das Geld in einem Rucksack verstaut. Den stellte er am Münchner Orleansplatz auf den Beifahrersitz seines Autos.

Diebe lenken Mann ab

Als er selbst im Auto saß, soll ein bisher Unbekannter an die Scheibe geklopft und ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass mehrere Fünf-Euro-Scheine am Boden liegen. Während der Münchner abgelenkt war, habe ein zweiter bisher Unbekannter die Beifahrertür geöffnet und den Rucksack mit dem Geld gestohlen.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur

Der Münchner fuhr los - und merkte erst kurz danach, dass der Rucksack verschwunden war. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen bisher nicht gefasst werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der erste Tatverdächtige soll ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig und mit südländischem Aussehen sein. Den zweiten Verdächtigen konnte das Opfer laut Polizei nicht beschreiben.