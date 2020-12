Rüstungsunternehmen MBDA baut in Schrobenhausen 300 Stellen ab

Nachdem bereits Airbus im Februar angekündigt hatte, in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte 2.362 Stellen zu streichen, hat nun auch das Rüstungsunternehmen MBDA angekündigt, 300 Stellen abzubauen. Damit würde jeder vierte Arbeitsplatz des Rüstungsbauers wegfallen.

Ministerium will Stand der Luftverteidigung prüfen

Das Bundesverteidigungsministerium hatte im November erklärt, die gesamte Luftverteidigung neu prüfen zu wollen. Damit entscheidet sich auch die Zukunft des taktischen Luftverteidigungssystems (TLSV) frühestens in zwei Jahren. Für MBDA bedeutet das, dass sich große Investitionen in naher Zukunft nicht rechnen. Das Unternehmen hat bereits rund 150 Millionen in das Projekt TLVS investiert.

Stellenabbau in den kommenden zwei Jahren

Als Konsequenz will MBDA etwa einer Viertel seiner Stellen streichen. Der Stellenabbau soll in den kommenden beiden Jahren erfolgen und mit den Sozialpartnern abgestimmt werden. MBDA Deutschland beschäftigt insgesamt rund 1.200 Mitarbeiter an drei Standorten. Am Firmensitz in Schrobenhausen arbeiten 1.000 Menschen.