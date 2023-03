Roger Waters: München will Konzert in Olympiahalle verhindern

Er schüre immer wieder antisemitische Ressentiments, falle durch verschwörungsideologische Äußerungen auf - etwa in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Selbst bei seinen Konzerten werde dies deutlich. Deshalb fordert die Regierungskoalition aus SPD, Volt, Grünen und Rosa Liste in München, das "Roger Waters"-Konzert in der Olympiahalle abzusagen. Auch die Fraktionen von CSU und Freien Wählern sind dafür, die Verträge für den Auftritt am 21. Mai zu kündigen. Zuvor hatten bereits Frankfurt am Main und Köln Konzerte des Pink-Floyd-Mitbegründers verhindert.

SPD und Grüne: Mit Flaggen Zeichen setzen

Am Dienstag will der Wirtschaftsausschuss der Stadt darüber beraten. Im Entscheidungsvorschlag des Referats heißt es, Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) solle die Geschäftsführung der Olympiapark München GmbH anweisen, das geplante Konzert abzusagen.

Sollte eine Absage nicht möglich sein, fordern SPD und Grüne, am Tag des Konzerts Zeichen zu setzen, etwa mit Flaggen Israels und der Ukraine, einer Beleuchtung des Olympiaturms oder dem Verteilen von Informationsblättern. Zudem solle mit einem Rechtsgutachten für die Zukunft geklärt werden, wie Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern verhindert werden können, die mit Antisemitismus, Verschwörungsmythen oder einem Bezug zur Reichsbürgerszene auffallen.

"Roger Waters"-Konzerte: Davidsterne auf aufblasbaren Schweinen

Die Fraktionen kritisieren unter anderem, dass sich Waters des antisemitischen Narratives einer "ungemein mächtigen, jüdischen Lobby" bediene und das Existenzrecht Israels infrage stelle. Neuerdings verbreite er Verschwörungsideologien, die den brutalen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine relativieren und rechtfertigen. Konzerte nutze er oft als Bühne für seine politische Propaganda.

Ein zivilgesellschaftliches Bündnis gegen die Konzerte etwa schreibt in einer Presseerklärung, in den Shows würden Davidsterne auf aufblasbaren Schweinen angebracht, die am Ende der Show zerstört werden. Zudem würden die Zuschauer des aktuellen Programms in den USA begrüßt mit den Worten: "Wenn ihr hier seid, weil ihr Pink Floyd mögt, aber Roger Waters Politik nicht ausstehen könnt, dann verpisst euch an die Bar." Auch der RollingStone berichtete darüber.

Mit Informationen von dpa