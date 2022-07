Rimsting: Jungfalken mit Hebebühne wieder ins Nest gebracht

Am Donnerstag ging am frühen Morgen bei der Naturschutzwacht Eggstätt ein Anruf durch einen Mitarbeiter aus einem Getränkemarkt in Rimsting ein. Ein junger flugunfähiger Turmfalke, war aus dem Horst gestürzt und vor dem Getränkemarkt auf dem Parkplatz herumspaziert. Ein Mitarbeiter konnte geistesgegenwärtig den jungen Falken einfangen und ihn in einer Kiste sichern.