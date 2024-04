RIAS-Bericht: Starker Anstieg antisemitischer Vorfälle in Bayern

Verschwörungstheorien gegen Juden, persönliche Beleidigungen, israelfeindliche Aufkleber oder sogar tätliche Angriffe: Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS Bayern) dokumentiert seit 2019 antisemitische Vorfälle in Bayern. Auch solche, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen und nicht zu einer polizeilichen Anzeige führen.

Am Vormittag hat RIAS Bayern ihre Jahresbilanz für das vergangene Jahr 2023 vorgestellt. Das Ergebnis: Antijüdische und antiisraelische Vorfälle haben vor allem seit dem 7. Oktober, dem Tag des Überfalls der islamisch-palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel, massiv zugenommen. Die Anzahl der Vorfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar fast verdoppelt.

"Brunnenvergiftung" – Antisemitische Anschuldigung löste bereits im Mittelalter Judenverfolgungen aus

Ein aktuelles Beispiel mit einer alten Verschwörungstheorie, die kürzlich an RIAS Bayern gemeldet wurde: An einer Wand in Bayern stand in gut sichtbaren Großbuchstaben "Genocide in Gaza" – also der Vorwurf eines angeblichen Völkermordes im Gazastreifen durch die israelische Armee. Unter diesen Schriftzug hat jemand dann mit anderer Farbe hinzugefügt: "Juden vergiften die Brunnen".

Mit einem Foto dieser Schmiererei erklärt Annette Seidel-Arpacı, die Leiterin der Recherche- und Informationsstelle, wie sich Juden- und Israelfeindlichkeit auch in Bayern auswirkt: "Da kann man gut sehen, was da zusammenkommt an Antijudaismus, denn seit dem Mittelalter ist das eine antisemitische Anschuldigung, und gleichzeitig sieht man eine Täter-Opfer-Umkehr", so die RIAS-Leiterin im Hinblick auf den "Genozid-Vorwurf" gegen Israel.

Insbesondere die antisemitische Verschwörungstheorie einer angeblichen Brunnenvergiftung ist nicht neu, sondern schon hunderte Jahre alt. Sie wurde bereits im Mittelalter während der Pest behauptet und löste europaweit Judenverfolgungen mit unzähligen Todesopfern aus.

Fast doppelt so viele antisemitische Vorfälle wie im Vorjahr

Dr. Annette Seidel-Arpacı betont bei der Vorstellung des RIAS-Jahresberichts den enormen Anstieg antisemitischer Vorfälle in Bayern: "Die Hälfte aller Vorfälle, die wir dokumentiert haben im letzten Jahr, haben sich ereignet nach dem 7. Oktober, beziehungsweise mit dem Beginn. Wir sprechen von einem enormen Anstieg von 73 Prozent. Also man kann sagen, die Zahlen haben sich fast verdoppelt."

So wurden im Jahr 2022 rund 420 antisemitische Vorfälle in Bayern an RIAS-Bayern gemeldet, ein Jahr später waren es über 730 (siehe Vergleichsgrafik unten). Die bayerischen Behörden registrierten im vergangenen Jahr hingegen knapp 600 antisemitische Straftaten. Zum Vergleich: 2022 waren es 358 (siehe Link unten).