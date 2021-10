08.10.2021, 14:03 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Renovierte Tölzer Hütte feiert Einweihung

Fast 100 Jahre ist die ehrwürdige Hütte alt. Der Zahn der Zeit hat an der Holzkonstruktion genagt. Jetzt erstrahlt die renovierte Alpenvereinshütte der Sektion Bad Tölz in 1.835 Metern Höhe in neuem Glanz. Am Samstag wird sie offiziell eingeweiht.