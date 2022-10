Razzia nach Verkehrskontrolle: Weitere Waffen sichergestellt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A92 haben Einsatzkräfte im Auto zweier 18 und 21 Jahre alten Männer aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach mehrere Waffen und diverse Nazi-Devotionalien entdeckt. Daraufhin wurden die Wohnungen der Männer in Ober- und Niederbayern durchsucht. Dort wurden die Beamten erneut fündig. Die Männer, die auf dem Weg nach Niederbayern waren, wurden nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen.

Schusswaffen, Armbrust und verdächtige Flaschen im Auto

Bei der Kontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag fanden die Beamten im Auto mehrere Schreckschusswaffen, eine Armbrust, Pfeil und Bogen, Messer und Nazi-Devotionalien. Dazu mehrere verdächtige Flaschen, deren Inhalt immer noch nicht bestimmt werden konnte. Der zunächst befürchtete Sprengstoff war es laut Polizei aber nicht. Die Kontrolle auf der Autobahn führte die Polizei mit Unterstützung des Zolls, der Autobahndirektion Südbayern und des Technischen Hilfswerks durch.

Waffen und Rauschgift in Wohnungen sichergestellt

Am Montag durchsuchten Polizistinnen und Polizisten dann bis tief in die Nacht die Wohnräume der beiden Tatverdächtigen im Landkreis Miesbach und im Landkreis-Freyung-Grafenau – mit einem ähnlichen Ergebnis wie bei der Verkehrskontrolle: Verschiedene Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen und Nazi-Gegenstände wurden sichergestellt, dazu eine geringe Menge an Rauschgift. Auch fanden die Beamten erneut verschiedene Flüssigkeiten und unbekannte Feststoffe.

Junge Männer bisher polizeilich unbekannt

Die Staatsanwaltschaft München II übernahm das Verfahren. Warum der 18- und der 21-Jährige Waffen und nationalsozialistische Symbole sammelten, ist unklar. Bislang seien sie polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt. Nach der Sicherung der Beweismittel kamen die beiden Männer wieder frei.