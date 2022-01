Raubüberfall im Büro: Mann in Neumarkt gefesselt und beklaut

Drei Männer haben in Neumarkt einen 60-Jährigen in seinem Büro überfallen, gefesselt und ausgeraubt. Sie entkamen bei der Tat am Samstagabend mit Bargeld und Wertgegenständen. Die Polizei fahndet nach ihnen und sucht Zeugen.