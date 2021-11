vor 39 Minuten

Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Neumarkt i.d.Opf.

Kurz vor Ladenschluss hat am Donnerstagabend in Neumarkt i.d. Oberpfalz ein vermummter Mann in einem Supermarkt eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Laut Polizei flüchtete der Mann zu Fuß. Die Fahndung blieb bislang erfolglos.