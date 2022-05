Rassistischer "Witz": Trachtenverein bittet um Entschuldigung

Distanzierung vom Witze-Erzähler

Eine Besucherin der Veranstaltung hatte dann Anfang Mai mit Mails an den Veranstalter, den Bürgermeister der Stadt Rosenheim und die lokale Presse auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Das OVB (Oberbayerische Volksblatt) brachte die Sache schließlich an die Öffentlichkeit.

Franz Grießl, der Vorstand des Gebirgstrachten-Erhaltungsvereins (GTEV) Rosenheim, Stamm 1, hat nun in Absprache mit dem gesamten Vorstand ein Schreiben verfasst, in dem er als Gastgeber des Abends um Entschuldigung für die Entgleisung des Sprechers bittet. Das Schreiben wurde am 18. Mai verschickt. Darin heißt es, man entschuldige sich für den sogenannten Witz, "der auch für uns untragbar ist". Man distanziere sich von jeder Form von Antisemitismus oder Rassismus.

Sprecher sagte, sein "Witz" könnte für Aufregung sorgen

Grießl sagte dem BR-Studio Rosenheim, wenn er vorher von dieser als Witz gemeinten Entgleisung gewusst hätte, hätte er sie niemals zugelassen. Man habe den Sprecher engagiert, aber keinen Einfluss darauf gehabt, was der sage: "Wenn der was von sich gibt, vieles auch sehr spontan, dann hat man das nicht in der Hand."

Grießl kann nach eigener Aussage auch nicht nachvollziehen, warum der Moderator die Geschichte überhaupt vortrug. Dieser habe schon in der Einleitung darauf hingewiesen, dass der sogenannte Witz problematisch sein und für Aufregung sorgen könne.

Bericht über Hakenkreuz am Hut

Die Besucherin, die sich über den Vorfall beschwerte, will darüber hinaus an einem anderen Besucher einen Hakenkreuz-Anstecker gesehen haben, einen "wirklich sehr kleinen" Hutanstecker, wie sie dem OVB sagte. Sie habe ihn nur wahrgenommen, weil sie zwei Stunden hinter dem Hutträger gesessen habe. Auch ihr Partner habe den metallfarbenen Anstecker gesehen.

Grießl sagte dem BR dazu, er könne ausschließen, dass ein Mitglied des Trachtenvereins einen solchen Anstecker am Hut habe. Das sei nicht möglich und widerspreche allen Werten, die die Trachtenbewegung vertrete. Er verstehe nicht, warum die Besucherin die anwesenden Ordner oder ihn als Veranstalter nicht auf diese Straftat hingewiesen habe. Man wäre sofort eingeschritten.

Trachtenverein: Stehen für Vielfalt und soziales Engagement

Laut Grießl ist die Betroffenheit in den Trachtenvereinen und auch bei den mitwirkenden Musikanten groß. Das OVB hat seinen Artikel mit einem Foto einer Sängergruppe bebildert, deren Mitglieder entsetzt seien, weil sie mit einer Sache in Zusammenhang gebracht werden, mit der sie nichts zu tun hätten.

Der gesamte Trachtenverein nehme die Angelegenheit sehr ernst , so Grießl. Wörtlich heißt es in der Entschuldigungs-Mail: "Wir werden in Zukunft alles daran setzen, dass sich ein ähnlicher Vorfall nicht wiederholen kann." Und weiter: "Die Trachtenvereine praktizieren seit vielen Jahren unter anderem in ihrer Jugendarbeit ein gemeinsames Miteinander von Kindern und Jugendlichen, bei dem niemand in irgendeiner Weise ausgegrenzt wird. Vielmehr stehen wir mit unserem Tun für gelebte Vielfalt und soziales Engagement." Grießl hofft, mit dem Entschuldigungsschreiben die Wogen wieder glätten zu können.