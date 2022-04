Raser gestoppt: Mit 180 km/h durchs Nürnberger Land

Am Wochenende hat die Polizei drei Männer in ihren Autos angehalten, die offenbar ein illegales Rennen durch Hersbruck sowie Pommelsbrunn veranstaltet haben. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, sind die drei Männer einer Streife erstmalig in der Ortsmitte von Pommelsbrunn aufgefallen, weil diese direkt hintereinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hartmannshof rasten.

Raser konnten erst in Sulzbach-Rosenberg gestellt werden

Demnach waren die Männer innerhalb sowie außerhalb der geschlossenen Ortschaft mit teilweise 180 km/h unterwegs. Glücklicherweise hätten sie, weil es Nacht war, dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet, so die Polizei. Erst im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg konnten die Männer konnten mithilfe der Polizei vor Ort gestoppt werden. Die Polizei hat die Fahrzeuge der drei Männer beschlagnahmt sowie die Führerscheine der Männer eingezogen.