Pyrotechniklager im Ostallgäu: Mitglieder des Landtags vor Ort

An einem Waldstück im Außenbereich der Gemeinde Wald will Stefan Goder, Inhaber der Firma Allgäu Feuerwerke aus Unterthingau, ein Pyrotechniklager bauen. Bis zu zehn Tonnen Feuerwerkskörper könnten dort gelagert werden.

CSU und AfD wollen Pyrotechniklager genehmigen

Der Umweltausschuss des Landtages hat am Montag in der Gemeinde Wald im Landkreis Ostallgäu den Platz für ein geplantes Pyrotechniklager besichtigt. Eine Bürgerinitiative hatte zuvor 1.000 Unterschriften gegen das Lager mit bis zu zehn Tonnen Pyrotechnik gesammelt und sich mit einer Petition an den Landtag gewandt.

Aus Sicht von CSU und AfD spreche nichts gegen den Bau. Laut Gutachten werden die Sicherheits- und Umweltauflagen eingehalten. Die Ausschuss-Vorsitzende, Rosi Steinberger von den Grünen, widerspricht dem vehement. Es seien noch so viele Fragen offen, die nun auch bei der Ortsbesichtigung zur Sprache kommen sollen.

Kritiker sehen Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt

Die Gemeinde und viele Bürger in Wald lehnen das Vorhaben vehement ab: Sie sehen in dem Feuerwerkslager eine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt. Die Zufahrt über eine schmale Straße sei zu eng für Gefahrgut-Transporte. Außerdem sehen die Kritiker das angrenzende Wasserschutzgebiet und seltene Tierarten wie den Schwarzstorch durch den Bau gefährdet.

Der Inhaber der Firma Allgäu Feuerwerke, Stefan Goder, weist darauf hin, dass alle Sicherheitsbestimmungen und Abstandsvorschriften bei der Planung berücksichtigt worden seien. Für die Eingriffe in die Natur würde ein Ausgleich auf dem Gelände geschaffen.