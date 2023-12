Popstar Adele soll für mehrere Konzerte nach München kommen

Es könnte eins der großen Konzert-Highlights 2024 werden - nicht nur für Bayern, sondern für ganz Europa: Der britische Superstar Adele soll für mehrere Shows nach München kommen. Wie der Bayerische Rundfunk aus gut informierten Kreisen erfuhr, stehen die Vertragsverhandlungen bezüglich mehrerer möglicher Adele-Konzerte auf dem Gelände der Messe München in den letzten Zügen, sind aber noch nicht vollends spruchreif. Zuerst hatten die Süddeutsche Zeitung und die Abendzeitung [Externe Links, möglicherweise Bezahl-Inhalt] über die möglichen Adele-Konzerte berichtet.

Stadt München: Keine Bestätigung, kein Dementi

Der Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern. Gleichwohl sagte er dem Bayerischen Rundfunk, dass er sich über jedes Konzert in München-Riem freue. Die Messe München sei speziell in den Sommermonaten ein idealer Ort für Großkonzerte.

Der Münchner Wirtschaftsreferent hatte in der Vergangenheit bereits unter anderem die Megakonzerte von Andreas Gabalier und Helene Fischer auf dem Münchner Messegelände forciert.

Münchner Shows die einzigen außerhalb der USA?

Mit den Konzerten in München würde die Oscar-, Grammy- und Golden-Globe-Gewinnerin laut "Süddeutscher Zeitung" ihre einzigen Shows außerhalb der USA allesamt in München bestreiten. Adele tritt derzeit als Residenz-Künstlerin nur in der US-Stadt Las Vegas auf. 32-mal soll sie alleine im Kolosseum im Caesers Palace auf der Bühne stehen.

Auch Ed Sheeran und AC/DC kommen vielleicht nach München

Mit den Adele-Shows wäre der Münchner Konzertkalender 2024 um ein Highlight reicher - in einem Jahr, in dem bereits einige Superstars angekündigt haben, in die Stadt zu kommen. Die Band Coldplay kommt im August ins Olympiastadion, Ed Sheeran könnte auf der Theresienwiese auftreten und die australische Band AC/CD ist für einen Auftritt zu Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft im Gespräch.