Pogrom-Gedenken: Schuster warnt vor zunehmendem Judenhass

Das Pogrom-Gedenken in Würzburg fand am Standort der ehemaligen Hauptsynagoge statt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten das Gotteshaus verwüstet. Eine weitere Synagoge im Stadtteil Heidingsfeld wurde ein Opfer der Flammen. Geschäfte und Wohnungen von jüdischen Mitbürgern wurden demoliert, vier Juden wurden in Würzburg getötet.

Schuster: "Von 'Nie wieder!' zu 'Schon wieder!'"

320 Menschen kamen am Mittwochabend, um der jüdischen Opfer des NS-Terrors vor 85 Jahren zu gedenken. In seiner Rede erinnerte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an den Pogrom. Die Zerstörung von jüdischem Leben in ganz Deutschland habe an diesem Tag begonnen: "Es war der Tag, an dem sich die Tore von Auschwitz öffneten."

Doch "zum großen Schrecken" aller Juden in Deutschland sei es auch eine Realität der letzten Wochen, dass wieder jüdische Gemeinden und Geschäfte angegriffen würden. "Das Versprechen von 'Nie wieder!' wandelte sich vor unseren Augen in 'Schon wieder!'", so der Würzburger.