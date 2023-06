Plauderkasse in Schweinfurt: "Nicht mehr wegzudenken"

Zwei Wochen war Kassiererin Helga Schöner im Urlaub – und ohne sie war es plötzlich ungewöhnlich still im Frische-Center Höchner in Schweinfurt. Schließlich ist Schöner die Plauderbeauftragte im Edeka-Markt: Jeden Dienstag sitzt sie an der sogenannten "Plauderkasse", um sich mit den Kunden zu unterhalten. Und die haben sich mittlerweile an das wöchentliche Plaudern gewöhnt. "Es ist einfach lockerer so", erzählt ein Kunde, während Schöner seine Erdbeeren abwiegt. "Nicht so unpersönlich wie sonst."

Wohl erste Plauderkasse Deutschlands: "Resonanz ist sehr gut"

Das Konzept ist denkbar einfach: Jeden Dienstag von acht bis zwölf hat die Plauderkasse geöffnet. Und wer sich hier anstellt, darf sich explizit Zeit lassen beim Zahlen und Einpacken – oder sich eben auch mal in ein Gespräch verwickeln lassen. Gerade zu Zeiten von Selbstscan-Kassen und Einkauf-Apps möchte Inhaber Marius Höchner so wieder mehr auf den persönlichen Kontakt setzen. Sein Fazit nach vier Monaten: mehr als positiv. "Die Resonanz ist sehr gut", erzählt Höchner. Mittlerweile würden die Kunden die Plauderkasse kennen und auch im Dienstplan sei das Konzept gut integriert. "Die Plauderkasse ist hier nicht mehr wegzudenken", so Höchner.

Von Small Talk bis Tiefgang: "Hier gibt es keine Tabus"

Tatsächlich kämen manche Kunden mittlerweile sogar extra am Dienstag, erzählt Kassiererin Schöner. Über was geredet wird, da gebe es keine Tabus. "Ich bin oft erstaunt, was für persönliche Sachen mir manche Kunden anvertrauen", gibt Helga Schöner zu. Was genau – das will sie aber nicht verraten: "Wenn mir als eigentlich Fremde so viel Vertrauen geschenkt wird, dann möchte ich das nicht ausplaudern", sagt Schöner. Im nächsten Moment kann es an der Kasse aber auch schon wieder lustig zugehen. Mitarbeiterin Schöner freut sich besonders, wenn dann mehrere Kunden mitreden und sogar untereinander ins Gespräch kommen.