Plauderkasse in Schweinfurt: Einkaufen ohne Zeitdruck

Niederlande, Japan, Schweiz: Ähnliche Konzepte im Ausland

Bei der Schweinfurter Plauderkasse handelt es sich laut eigener Aussage um die wohl erste ihrer Art in Deutschland. Vorbild waren ähnliche Konzepte, die es bereits im Ausland gibt: Die niederländische Supermarktkette Jumbo führt sogenannte "Kletskassa" (dt. Plauderkassen) in mittlerweile über 100 Filialen. Im schnell alternden Japan gibt es "langsame Kassen", die sich explizit an Senioren und Menschen mit Behinderung richten. Und im Schweizer Basel wird durch ein Plauderkassen-Projekt gezielt auf andere soziale Unterstützungsangebote aufmerksam gemacht.

Kasse gegen die Vereinsamung

Auch in Schweinfurt möchte man durch die Plauderkasse insbesondere Senioren den Einkauf erleichtern. Gerade für ältere und alleinstehende Menschen gehört das Einkaufen manchmal zu den wenigen sozialen Gelegenheiten. "Da ist es einfach schön, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und auf die Menschen eingeht", so Mitarbeiterin Helga Schöner.

Aber auch jüngere Menschen und Familien würden sich anstellen und freuen, wenn sie die Einkäufe in Ruhe einpacken können. Gleichzeitig kann das Konzept auch das Kassenpersonal entlasten. Man habe deutlich weniger Druck, bestätigt Schöner.

Weitere Plauderkassen denkbar

Die dienstägliche Plauderkasse wurde am 28. Februar zum ersten Mal geöffnet. Bisher sind die Rückmeldungen durchweg positiv. Wenn das Konzept weiterhin gut angenommen wird, seien in Zukunft auch weitere Wochentage oder gar eine zweite Plauderkasse denkbar, so Frische-Center Inhaber Marius Höchner.

Helga Schöner möchte ihren Platz an der Plauderkasse in jedem Fall nicht so schnell wieder aufgeben. "Ich darf nicht laut sagen, wie viel Spaß mir das eigentlich macht", verrät Schöner mit einem Augenzwinkern, "sonst muss ich am Schluss noch Geld mitbringen, statt es hier zu verdienen."