Plastik im Schutzgebiet: Lange Suche nach der Quelle

Das Freimoos zwischen Halfing und Amerang ist ein verstecktes Natur-Idyll. Ein schmaler Fluss kommt von Halfing her, mündet zunächst in den Zillhamer See, und fließt dann weiter Richtung Norden in den Ameranger See. Still ist es hier, ein paar Graugänse schwimmen auf dem flachen Gewässer, am Flussufer haben Biber ihre Rutschen eingerichtet, und mit etwas Glück entdeckt man eine Kreuzotter, die ein paar Sonnenstrahlen tankt.

Unterwegs mit Akos Becker, dem Pächter der beiden kleinen Seen, er kennt alle Pfade hier. An der Mündung des Dorfbachs geht er in die Hocke und schaut zwischen Schilfstängeln und allerlei Treibgut genauer hin. Und tatsächlich: Da liegen eine ganze Menge harte Plastikkörner herum, vielleicht vier Millimeter im Durchmesser, die meisten farblos, einige Teile auch blau. "Überall hier schaut das so aus", sagt Becker, "auch die Haufen aus Treibgut sind voll mit dem Zeug, es ist unglaublich."

Bürgerinitiative gegen die Verschmutzung

Er schätzt, dass über die letzten 20 Jahre sicher Hunderte Kilo, vielleicht sogar ein paar Tonnen Granulat ins Freimoos gelangt sein könnten. Der 70-Jährige leidet sichtlich unter der Verschmutzung dieses kleinen Paradieses. Gemeinsam mit einigen Gefährten hat er eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Gemeinsam ist den Aktiven das Unverständnis, dass seit 20 Jahren der Eintrag des Granulats in das Schutzgebiet beobachtet wird, es aber bisher keine Maßnahmen gibt, um das zu verhindern – so sehen sie das jedenfalls.