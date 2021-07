Halfinger Gemeinderat gegen Erdgas-Bohrung

Die Argumente der Bürgerinitiative

Die größte Sorge vieler Halfinger ist, dass das Grundwasser verunreinigt werden könnte. Eine Bohrung bis in 2000 Meter Tiefe habe unberechenbare Auswirkungen auf die Wasserströme im Untergrund. Auch die gewaltigen Mengen an Aushub seien gefährlich. Die Bürgerinitiative "Pro Halfing" sammelt Argumente und auch Stimmen für eine Petition gegen die Bohrungspläne. Sie führt auch Beispiele dafür an, dass bei ähnlichen Gasförderanlagen schon massive Verunreinigungen von Grundwasser geschehen seien. So sicher, wie die immer tun, sei das durchaus nicht, sagt Helmut Dörner, der Sprecher von "Pro Halfing".