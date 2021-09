Pilotprojekt in München: Werkzeuge in der Bibliothek ausleihen

Do it yourself liegt im Trend. Aber woher das Werkzeug nehmen, wenn man es nicht selbst daheim hat?

In München gibt's dafür jetzt die erste städtische "Werkzeugbibliothek" am Gasteig, dort kann man sich alles, was man zum Werkeln braucht, ausleihen. Das Projekt läuft noch eine Woche.

Großes Sortiment: Vom Bohrhammer bis zur Biertischgarnitur

Bohrhammer, Stichsäge oder Heckenschere. Bei der Werkzeugbibliothek gibt es für fast jedes Heimwerker-Projekt das passende Werkzeug. Am beliebtesten ist bisher der Hochdruckreiniger, so Andreas Kopp, der die Bibliothek betreut und auch die Idee zu dieser besonderen Ausleihmöglichkeit in München hatte.

In dem Container vor dem Gasteig kann man sich aber nicht nur Werkzeug ausleihen, sondern auch einen 3D-Drucker, eine T-Shirt-Presse, Biertischgarnituren oder einen Fahrradanhänger.

Viele Gegenstände aus dem Privatbesitz

Ein paar der Gegenstände hat Andreas Kopp vom Budget des Kulturreferats gekauft. Einige Münchner haben Schleifgeräte gespendet, die bei ihnen viel zu selten in Benutzung waren. Der größte Teil des Equipments stammt aber aus dem Privatbesitz von Andreas Kopp. Oft kommen Leute, erzählt Kopp, und brauchen ganz spezielle Geräte, die er nicht vorrätig hat. Diese Gegenstände versuche er dann immer irgendwie zu organisieren und für den Verleih möglich zu machen.

Langfristig will Kopp die Auswahl der Leihgeräte vergrößern. Dafür muss er noch herausfinden "was die Leute brauchen."

Motto: Ausleihen statt unnötig kaufen

Die Idee hinter dem Pilotprojekt: Werkzeug ist teuer und es macht wenig Sinn, sich alles selbst zu kaufen und dann verstauben zu lassen. In der Stadt fehlt vielen außerdem schlicht der Lagerplatz. Andreas Kopp möchte den Konsum reduzieren und lieber die Gemeinschaft stärken.

Etwa drei Münchner pro Tag leihen sich derzeit ein Gerät aus. Kopp hofft, dass sich die Werkzeugbibliothek noch weiter herumspricht. Geöffnet ist sie dienstags von 12 bis 15 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr.

Die Menschen, die sich bislang etwas ausgeliehen hätten, seien alle begeistert von dem Angebot, so Kopp. Der Standort direkt vor dem Gasteig sei ebenfalls gut, denn "da kommen viele Leute vorbei".

Ein hochwertiges Werkzeug für maximal drei Euro pro Tag

Bei der Werkzeugbibliothek am Gasteig zahlen Kunden aktuell nur zwischen einem und drei Euro pro Tag. Das Projekt wird unter anderem vom sogenannten "Erfindergarden", einer offenen Werkstatt, der Münchner Stadtbibliothek und dem Kulturreferat unterstützt.

Bereits in einer Woche endet das Pilotprojekt. Ob die Werkzeugbibliothek längerfristig bleibt, ist noch unklar. Aktuell laufen dazu die Verhandlungen.