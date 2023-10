"Völlig überwältigt": Physik-Nobelpreis für Münchner Forscher

"Ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist", zeigt sich Ferenc Krausz im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk überwältigt. Für den in Garching bei München arbeitenden, frisch gekürten Nobelpreisträger kam die Auszeichnung völlig überraschend.

Am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching war am 3. Oktober Tag der offenen Tür. Er habe einige Laborführungen gemacht, erzählt Krausz bei der Pressekonferenz im BR24live. In einer Pause zwischen den Präsentationen habe er dann einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer bekommen. Normalerweise nehme er solche Anrufe nicht an, da man "mit dubiosen Anliegen konfrontiert werden" könnte. Er habe dann ausnahmsweise trotzdem abgenommen, und es sei schnell klargeworden, "dass ich dieses Mal nicht so schnell auflegen kann".

Krausz: Nehme Auszeichnung mit großer Demut entgegen

Er nehme die Auszeichnung mit "großer Demut" entgegen. Der Preis gebiete dies, sagte der ungarisch-österreichische Wissenschaftler. Seine Gedanken seien bei all seinen wichtigen Kollegen, mit denen er über all die Jahre seiner Arbeit hinweg Erfolge gefeiert und Misserfolge erlitten habe.

Die größte Faszination bei seiner Arbeit sei es, "etwas Neues zu entdecken, das bisher kein anderer Mensch entdeckt hat". Dies würde alle Misserfolge wieder wettmachen. "Das ist die treibende Kraft", sagte er im BR24live.

Nobelpreis für Forschung zu ultraschnellen Bewegungen von Elektronen

Krausz gilt als Begründer der sogenannten Attosekundenphysik, die ultraschnelle Bewegungen von Elektronen in Echtzeit beobachtet und erforscht. Er hat einen Lehrstuhl für Experimentalphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München inne und ist Direktor des in Garching ansässigen Max-Planck-Institut für Quantenoptik.

Einen besonderen Dank sprach er der Max-Planck-Gesellschaft, der LMU und dem Freistaat Bayern aus. Für Forschung, bei der man zu Beginn wenig Beweis habe, dass sie irgendwann zum Erfolg führt, sei es schwierig, Fördergelder zu bekommen. Dies sei ihm in Bayern ermöglicht worden, sagte Krausz. "Es kann einem eigentlich nichts Besseres passieren!"

Blume: "Bayern wird endgültig zum Nobel-Valley"

Gratulationen kamen dann auch sogleich von Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU): "Von Bayern aus strahlt das Licht der Forschung heute besonders hell in die Welt", schrieb er kurz nach Bekanntwerden der Auszeichnung. "Die Erzeugung und Messung von Lichtpulsen von weniger als einer Femtosekunde Dauer ist eine bahnbrechende Entdeckung, die uns unsere Welt bis ins Kleinste noch besser verstehen lässt."

Mit dieser Auszeichnung werde der Forschungsstandort München mit drei Nobelpreisen für Physik in den vergangenen 18 Jahren "endgültig zum Nobel-Valley", so Blume. 2005 hatte bereits Theodor Hänsch den Nobelpreis erhalten, der auch am Max-Planck-Institut für Quantenoptik tätig war. 2020 wurde diese Ehre dem Garchinger Astrophysiker Reinhard Genzel zuteil.

"Das ist ein überragender Erfolg für den Wissenschaftsstandort Bayern", freute sich auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf X und gratulierte dem frischgebackenen Nobelpreisträger. Seine Würdigung "ist eine großartige Nachricht und Auszeichnung für unseren Wissenschaftsstandort", erklärte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). "Wir können dankbar dafür sein, dass Menschen wie er bei uns forschen", schrieb sie im Kurznachrichtendienst X.