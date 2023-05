Galeria-Kaufhof-Filiale in Regensburger Altstadt wohl gerettet

Der Galeria-Kaufhof-Standort in der Regensburger Altstadt bleibt wohl erhalten. Wie die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet, haben sich der Galeria-Konzern, der Eigentümer der Immobilie und das Wirtschaftsministerium auf einen Erhalt der Filiale verständigt.

OB: "Eine sehr gute Nachricht"

Die Stadt Regensburg zeigt sich auf BR-Nachfrage erfreut über die Entscheidung, auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gebe. "Es ist eine sehr gute Nachricht für Regensburg, für die Altstadt und den Standort", sagte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Ein neues Konzept muss her

Allerdings wisse die Stadt auch, dass nun viel getan werden müsse, um die Filiale weiterzuführen. "Wir brauchen ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft. Einfach öffnen und alles ist gut, kann es nicht sein. Es muss was Neues passieren."

Die Oberbürgermeisterin lädt alle Beteiligten daher zu Gesprächen ein. "Meine Türen sind ganz weit offen." Eigentlich sollte die Filiale in der Regensburger Altstadt im Zuge des Insolvenzverfahrens geschlossen werden.

Sieben Galeria-Filialen schließen in Bayern

In Bayern treffen die Schließungen damit wohl sieben Filialen - ursprünglich sollten es zehn sein. Zum 30. Juni ist in den Häusern Coburg, München Bahnhof, Nürnberg Königstraße und Nürnberg-Langwasser Schluss. Eigentlich sollte auch die Filiale am Regensburg Neupfarrplatz schließen. In der zweiten Schließungswelle zum 31. Januar 2024 trifft es dann Häuser in Kempten, Rosenheim und Schweinfurt.

Deutschlandweit sollen auch die Standorte in Dortmund und Bremen fortgeführt werden. Dies geht aus einer internen Mitarbeiterinformation vom Donnerstag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur dpa vorliegt. Unterzeichnet wurde die Info unter anderem vom scheidenden Galeria-Chef Miguel Müllenbach.

Warenhaus-Konzern in Schieflage

Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende vergangenen Jahres zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Als Gründe dafür nannte der Konzern die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges.

Ein erstes Schutzschirmverfahren, das 2020 während des ersten Corona-Lockdowns eingeleitet worden war, hatte dem Unternehmen trotz der Schließung von rund 40 Filialen, dem Abbau von etwa 4.000 Stellen und der Streichung von mehr als zwei Milliarden Euro an Schulden nur vorübergehende Entlastung gebracht.

Rückblick im Video: Galeria Karstadt schließt zahlreiche Filialen