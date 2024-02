Per Kontaktanzeige: Herde Rotvieh sucht Bauer

"Hallo wir sind eine etwa 20-köpfige Rotvieh-Herde und auf der Suche nach einem neuen, lieben Menschen." Mit diesen Worten beginnt eine "Kontaktanzeige" des Landkreises Wunsiedel. Das Ziel: eine Bäuerin oder einen Bauern finden, der sich in Zukunft um die Vierbeiner kümmern kann.

Rotvieh seit 2020 im Selbbachtal

Die Kontaktanzeige der Unteren Naturschutzbehörde ist aus Sicht der Tiere geschrieben - natürlich mit einem Augenzwinkern. Damit ihre Anzeige auch von möglichst vielen gelesen wird, hat die Herde ein modernes Medium gewählt: das Internet.

Zu Beginn bekommt der Leser einen kurzen Steckbrief: Man sei eine alte Nutztierrasse, die schon früher im Fichtelgebirge heimisch gewesen sei, "erzählen" die Vierbeier über sich selbst. Das Selbbachtal beweide man seit drei Jahren. Regelmäßig zu Besuch kommende Wissenschaftler hätten dort auch schon positive Veränderungen feststellen können. Die Insektenvielfalt sei nun größer als zuvor. So fliege auf der heimischen Wiese zum Beispiel inzwischen eine Libelle herum, die es nirgendwo anders im Landkreis Wunsiedel gebe. Dem hervorragenden Dung sei Dank!

Kontaktanzeige im Internet: Rinderherde sucht "Kümmerer"

Zum Schluss erfährt der Leser noch, was der neue Mensch an der Seite der Herde mitbringen sollte: Optimal wäre demnach Erfahrung in der Beweidung und einen Stall. Zudem sollte er oder sie die Zeit aufbringen, einmal am Tag nach den Tieren zu sehen. Ist dies der Fall, könne es bald zum Rendezvous mit den 20 Rindern kommen.

Bei der Herde handelt es sich um einen bunt gemischten Haufen mit Mutterkühen, ein bis zweijährigen Kälbern und einem Bullen. Obendrauf gibt's rund sieben Hektar Weide im Selbbachtal plus weitere Grünflächen zur Mahd.

Interesse geweckt? Potenzielle Viehliebhaber können sich bei der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Wunsiedel melden.