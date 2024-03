Ostereierfärben im Akkord in Sommerkahl

Die Fastenzeit ist für Burkhard Glaser, den Chef des Geflügelhofs Lück in Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg, die stressigste im ganzen Jahr: Die Färbemaschine auf dem Hof läuft sieben Tage die Woche durch, rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Schichtbetrieb. In den Wochen vor Ostern färben sie vier bis fünf Millionen Eier in knallbunten Farben. "Aktuell sind wir in einer ganz heißen Phase", sagt Glaser gegenüber BR24. Viele Geflügelhöfe vom Untermain und aus dem Rhein-Main-Gebiet bringen ihre Eier zum Färben nach Sommerkahl. Dafür nehmen die Höfe sogar Anfahrten bis zu 400 Kilometer in Kauf.

Eierfärben als Dienstleistung

Bis Gründonnerstag sind es täglich etwa 140.000 Eier, die in Sommerkahl in bunte Ostereier verwandelt werden. Das geschieht in mehreren Schritten: Die Eier werden auf einem Fließband direkt ins Kochwasser transportiert. Von dort geht es weiter auf das Färbeband und dann in die Trocknung. Am Ende werden alle Eier nochmals von Hand kontrolliert und notfalls nachgefärbt. Jeder Erzeuger erhält danach seine eigenen Eier wieder zurück.

Pink- und lilafarbene Eier dieses Jahr besonders gefragt?

Die bunten Eier in gelb, orange, blau, grün, pink und lila sind sechs Wochen länger haltbar, wenn die Schale nicht beschädigt und komplett mit Farbe umhüllt ist. Laut Glaser ist Schellack in der Farbe, der die Eier konserviert. Aufgrund des neuen Auswärtstrikots der Fußballnationalmannschaft der Männer in pink und lila, sei laut Glaser denkbar, dass Eier in diesen Farben heuer besonders gefragt sein werden.

Auf dem Geflügelhof in Sommerkahl werden seit mehr als 30 Jahren Eier gefärbt. Burkhard Glaser, der den Betrieb seit 2009 leitet, macht das Eierfärben noch immer Spaß: "Es ist nach wie vor eine Passion", sagt er.