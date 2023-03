Oscar-Verleihung: Wenn ganze Drehorte im Kopf entstehen

Es sind schonungslose Bilder, mit denen der Film "Im Westen nichts Neues" das Publikum in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs mitnimmt. Dass die Gräben an der Westfront im Film möglichst realistisch aussehen, ist auch der Verdienst von Waleska Leifeld. Lange bevor die ersten Schauspieler am Set des Films stehen, entwirft die Konzeptzeichnerin Szenerien des Films. Darunter auch die Schützengräben.

Für ein möglichst realistisches Bild sei die Recherche entscheidend, sagt Leifeld. Dutzende Fotos, Zeichnungen und Berichte hat das Team für sie vorab zusammengestellt. Mit diesen versucht Leifeld sich einen Eindruck zu machen von der Situation der Soldaten im Ersten Weltkrieg.

Schicht für Schicht entsteht der Drehort

Doch entstehen muss der Film-Schützengraben allein in ihrem Kopf - und das in einem noch sehr frühen Stadium des Films. Alles beginnt mit einem einfachen Foto des Drehorts: Eine Wiese in Tschechien, auf der später die Kampfszenen gedreht werden sollen. Leifeld setzt am Computer als erstes das Graben-Netz ins Bild, macht digital aus der grünen Wiese eine Kraterlandschaft mit Bombentrichtern, fügt Details wie Sandsäcke, Stacheldraht und Schießscharten hinzu. Die Details entnimmt sie oft alten Fotos und fügt sie ins Bild.

Bei den Schützengräben konnte sie sogar auf technische Zeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg zurückgreifen. Mehrere Tage dauert es, bis eines ihrer Szenenbilder fertig ist, die Recherchezeit nicht mitberechnet. Nach ihren Entwürfen bauen dann andere das Set auf. Selbst ganze Feldlager, Fabrikhallen oder Zugwaggons wurden bei der Netflix-Produktion nach ihren Entwürfen gestaltet. Wer ihre Entwürfe kennt, erkennt sie in den Filmszenen sofort wieder.