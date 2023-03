> Ortsumfahrung Altenmarkt: Notwendig oder nicht mehr zeitgemäß?

Ortsumfahrung Altenmarkt: Notwendig oder nicht mehr zeitgemäß?

1.400 Fahrzeuge rauschen an einem Tag durch Altenmarkt an der Alz im Landkreis Traunstein. Jetzt gehen die Pläne für eine Ortsumfahrung in eine entscheidende Runde. Viele Altenmarkter atmen auf, doch auch der Widerstand wächst.