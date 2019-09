Liveticker: OB Reiter eröffnet mit zwei Schlägen das Oktoberfest

10.50 Uhr: Besucherandrang vergleichbar mit 2018

Der Andrang auf dem Münchner Oktoberfest ist laut Festleitung etwa vergleichbar mit dem des Vorjahres. Da war es kühler, aber auch trocken. Zehntausende Besucher haben das Festgelände nach Einlass um kurz nach 9 Uhr regelrecht gestürmt. Menschenmassen sind über die Festwiese gelaufen, um so schnell wie möglich in die Zelte zu kommen. An die Bitte, nicht zu rennen, hielt sich kaum jemand. Noch sind die Zelte offen, bis auf das Schottenhamel. Dort wird Oberbürgermeister Dieter Reiter um 12 Uhr das erste Fass anzapfen. Bis dahin müssen sich die Besucher mit alkoholfreien Getränken zufriedengeben. Einige vertreiben sich die Zeit in den Zelten mit Kartenspielen. Andere glühen mit Dosenbier an der Bavaria vor. Die Polizei positioniert sich an den Absperrungen für den Einzug der Wiesn-Wirte.