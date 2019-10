Oktoberfest-Bilanz: 6,3 Millionen Besucher auf der 186. Wiesn

Mit rund 6,3 Millionen Besuchern sind heuer etwa gleich viele Menschen auf das Oktoberfest gegangen wie im Jahr zuvor (2018: 6,3 Millionen). Das hat die Stadt München auf der Abschluss-Pressekonferenz auf der Theresienwiese bekannt gegeben. Rund 500.000 Besucher davon sind auch auf die "Oide Wiesn" gegangen.

Oktoberfest zieht Menschen aus aller Welt an

Wie die Abhebungen der Geldautomaten auf dem Festgelände zeigten, zog das Oktoberfest 2019 wieder Besucher aus der ganzen Welt an. Unter den Top 10 waren Gäste vor allem aus folgenden Ländern: USA, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Niederlande, Schweiz, Italien, Australien, Schweden und Dänemark. Menschen aus 45 weiteren Nationen kamen die letzten 16 Tage auf die Theresienwiese.

Hunger und Durst auf der Wiesn: 124 Ochsen, 7,3 Millionen Maß Bier

Wie im Jahr zuvor wurden in der Ochsenbraterei 124 Ochsen verspeist, die Kalbsbraterei meldet einen Verzehr von 29 Kälbern, 2018 waren es 27.

Die Besucher tranken nach Angaben der Brauereien 7,3 Millionen Maß Bier, etwas weniger als letztes Jahr (7,5 Mio.), was wohl hauptsächlich daran liegt, dass dieses Jahr doch einige kalte und regnerische Tage mit leeren Biergärten dabei waren.

Auch gab es heuer ein neues In-Getränk, das "Saure Radler" - also ein Radler mit Mineralwasser statt Zitronenlimonade.

Pech für alle, die ein Maßkrug-Andenken mit nach Hause nehmen wollten: Die Ordner nahmen 96.912 Bierkrüge in den Zelten oder an den Ausgängen des Festgeländes ab, letztes Jahr waren es 101.000 leere Krüge.

Schausteller: "Hervorragende Wiesn"

Auch das Fazit der Schausteller ist positiv: "Eine hervorragende Wiesn mit viel Familienpublikum", hieß es in der Pressekonferenz. Lange Warteschlangen gab es nicht nur bei den Wiesn-Neuheiten, sondern auch bei den Klassikern wie dem Teufelsrad, Riesenrad oder Ketten-Karussell.

Polizei München spricht von "Qualitätswiesn"

Zufrieden ist auch die Münchner Polizei mit dem 186. Oktoberfest und spricht, ebenso wie zuvor Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, von einer "Qualitätswiesn". Besonders friedlich ging es laut Pressekonferenz der Polizei München auf der "Oiden Wiesn" zu.

"Wäre die ganze Wiesn so wie die "Oide Wiesn", bräuchte es die Münchner Polizei nicht". Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher der Polizei München

Polizeieinsätze leicht angestiegen

Die Zahlen sind mit insgesamt 1.915 Polizeieinsätzen leicht angestiegen, 1.786 waren es letztes Jahr. Die Polizei erklärt dies allerdings damit, dass mittlerweile häufiger die Einsatzkräfte gerufen werden.

Auch bei den Körperverletzungen gab es einen leichten Anstieg um 2,7 Prozent auf 263 Delikte, darunter 32 Maßkrugschlägereien (2018: 27) und 45 Sexualdelikte (2018: 42).

Knapp über 900 Straftaten bedeuten einen kleinen Rückgang um ein Prozent. Deutlicher zurück gingen die Taschendiebstähle von 174 Taten im Vorjahr auf nun 133 Delikte.

Zufriedene Bilanz der Bundespolizei

Die Bundespolizei, zuständig für die Bahnhöfe, zog ebenfalls eine zufriedene Bilanz: "Angesichts von rund 3,5 Millionen über den Hauptbahnhof beziehungsweise die Hackerbrücke an- und abreisenden Wiesngästen spiegelt das Straftatenaufkommen das Bild einer insgesamt friedlichen Wiesn wider", resümierte ein Sprecher.

Trotzdem habe es schlimme Vorfälle gegeben, wie zum Beispiel das Schubsen ins Gleis auf der Donnersberger Brücke oder einen lebensgefährlichen Messerangriff am Bahnhof Buchenau. Ein Sprecher der Bundespolizei lobte noch einmal die beiden Frauen, die am Isar in München durch Warnen des einfahrenden S-Bahn-Zugführers verhindern konnten, dass ein ins Gleis gestürzter 23-jähriger Schweizer überrollt wurde.

Zu viele Promille auf E-Roller: 254 Führerscheine weg

Die Polizei stoppte in den beiden Festwochen 774 Verkehrsteilnehmer alkoholisiert, 414 von ihnen waren auf E-Rollern unterwegs, wie die Polizei auf der Abschluss-Pressekonferenz mitteilte. Bei 469 Verkehrsteilnehmern wurde der Führerschein sogar sofort sichergestellt, davon bei 254 E-Roller-Fahrern.

Für Münchner Feuerwehr geht "ruhige Wiesn" zu Ende

Mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften war die Brandsicherheitswache der Münchner Berufsfeuerwehr vertreten. Die Einsatzzahlen mit 14 Alarmen (2018: 21) sind im Vergleich zu den letzten Jahren leicht rückläufig. Hauptsächlich handelte es sich dabei um kleinere technische Hilfeleistungen.

Durch die Integrierte Leitstelle München wurden insgesamt 2.852 (Vorjahr: 2622) medizinische Notfälle auf dem Festgelände disponiert. Dazu musste der Feuerwehr-Notarzt zu 175 (2018: 191) Einsätzen ausrücken. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einsatzzahlen etwa um 9 Prozent gestiegen.

"Rückwirkend betrachtet, wird das Oktoberfest 2019 seinem Ruf als größtes und schönstes Fest der Welt gerecht. Vor allem wenn man betrachtet, dass die Theresienwiese während dieser Zeit eine Stadt in der Großstadt ist." Pressemitteilung der Feuerwehr München