Oberbayern bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen vor

Zahlreiche Kommunen in Oberbayern sind gerade dabei organisatorische Vorbereitungen zu treffen, um Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen.

München: Stadt und Landkreis sind bereits aktiv

Die Stadt München kann kurzfristig rund 500 Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stellen. Weitere 1.000 Plätze würden derzeit vorbereitet, heißt es von der Stadt. Auch könnten ausreichende medizinische Kapazitäten bereitgestellt werden. "Dass wir schnell und professionell helfen können, haben wir ja schon 2015 gezeigt. Auf diese Strukturen und Erfahrungen können wir jetzt zurückgreifen", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Der Landrat des Landkreises München, Christoph Göbel (CSU), rief die Bevölkerung zum Helfen auf: "Wenn Sie Platz zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine haben, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, die derzeit zur Verfügung stehen, melden Sie diesen bitte an uns."

Pfaffenhofen: Landkreis und Privatpersonen bereiten sich vor

Eine Koordinierungsstelle im Landratsamt in Pfaffenhofen hat bereits eine aktuelle Bestandsaufnahme von Unterkünften vorgenommen, aktuell 136 Plätze zur Verfügung. Auch aus der Bevölkerung sei die Unterstützung groß. Derzeit haben, laut Sprecher, Privatpersonen Platz für weitere 30 Menschen angeboten. "Wir starten heute nochmal einen Aufruf und wir rechnen, dass da noch mehr Angebote kommen werden", so der Sprecher des Landratsamts. Des Weiteren nimmt die Koordinierungsstelle mit den knapp 140 Ukrainern, die im Landkreis wohnen, Kontakt auf. Sie werden als Dolmetscher angefragt oder um Mithilfe bei der Koordination gebeten.

Traunstein: Videobotschaft von Landrat Walch

In einem Video in den sozialen Medien hat der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) gesagt: Man richte sich darauf ein, binnen Stunden einige hundert Menschen aufnehmen und versorgen zu können. Siegfried Walch bat die Bürger des Landkreises sich per E-Mail zu melden, sollten sie leerstehende Unterkünfte zur Verfügung stellen wollen.

Auch das Berchtesgadener Landes bereitet sich auf die Ankunft von ukrainischen Kriegsflüchtlingen vor. Auf BR-Anfrage teilte eine Pressesprecherin mit, es würden derzeit Abstimmungsgespräche stattfinden

Rosenheim: Auf Erfahrungen der Flüchtlingskrise 2015 aufbauen

Der Landkreis Rosenheim ist bereit, eine rasche Unterbringung zu gewährleisten und die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Man könne hier auf Erfahrungen aufbauen, die nach 2015 im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise gemacht wurden, so das Landratsamt auf BR-Anfrage. Auch die Stadt Rosenheim sei bereit, geflüchteten Ukrainern zu helfen, sagte am Sonntag der 2. Bürgermeister der Stadt Rosenheim, Daniel Artmann (CSU) bei einer Friedenskundgebung in der Innenstadt.

Ingolstadt: ANKER-Zentrum und ehemalige Kaserne

Selbstverständlich werde man den Menschen aus der Ukraine humanitäre Hilfe anbieten, erklärt Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD). Er hatte bereits am Freitag die Stadtverwaltung gebeten, sich entsprechend organisatorisch vorzubereiten. Sollte konkrete Unterstützung durch die Bevölkerung vor Ort in Ingolstadt benötigt werden, wird sich die Stadt mit einem entsprechenden Aufruf an die Öffentlichkeit wenden.

In Ingolstadt sind Kapazitäten in der bestehenden ANKER-Einrichtung der Regierung von Oberbayern in der ehemaligen Max-Immelmann-Kaserne vorhanden. Die Stadt Ingolstadt wäre auch bereit, weiterhin ein Grundstück in der Marie-Curie-Straße zur Verfügung zu stellen, das bisher schon als Standort einer Aufnahmeeinrichtung gedient hat.

Garmisch-Partenkirchen: Keine Kapazitäten, auch wegen G7

Der Landrat von Garmisch-Partenkirchen Anton Speer (FW) sagte am Sonntag in Krün, dass der Landkreis bei Flüchtlingen seine Quote mit 130 Prozent bereits übererfülle und mit den Aufgaben für den G7-Gipfel derzeit keine weiteren überörtlichen Aufgaben übernehmen möchte. Der Freistaat betreibt in einem ehemals amerikanischen Hotel (Abrams-Komplex) eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Bis 2026 sollen in einem Teil des weitläufigen Geländes Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei stationiert werden.