Artikel mit Audio-Inhalten

Mutmaßliche Brandstiftungen in Sportarena: Rätseln über Motiv

Fünf Brände in fünf Wochen – so lautet die erschreckende Bilanz an der "SAP Garden"-Baustelle der neuen Sportarena im Münchener Olympiapark. Am Montag hat Münchens Oberbürgermeister Reiter die Baustelle besucht und sich auch zu den Bränden geäußert.