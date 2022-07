Nur in Niederbayern wächst die Lust am Heiraten

Die Zahl der Hochzeiten in Bayern ist auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie rückläufig gewesen. Im Jahr 2021 wurden so wenige Ehen geschlossen wie seit 2013 nicht mehr, teilt das Landesamt für Statistik mit. Außer im Regierungsbezirk Niederbayern - dort stieg die Zahl der Trauungen 2021 etwas an.

Hochzeitshochburg Niederbayern

Niederbayern ist der einzige Bezirk, in dem im Vergleich zum Vorjahr mehr geheiratet wurde – insgesamt ein Plus von 47 Hochzeiten. Damit stellt sich Niederbayern gegen den bayernweiten Trend. Genau 5.792 Paare gaben sich von Abensberg bis Zeilarn im Jahr 2021 das Ja-Wort. Ein Jahr zuvor waren es 5.745. Vor Corona, also im Jahr 2019, wurden in Niederbayern noch 6.517 Ehen geschlossen, so das Amt für Statistik.

Zahl der Eheschließungen rückläufig

Sechs von sieben bayerischen Regierungsbezirken verzeichneten einen Rückgang der Eheschließungszahlen. Insgesamt heirateten in Bayern im vergangenen Jahr 59.670 Paare. Im Jahr 2021 waren es 61.138 und noch ein Jahr zuvor 68.501.

Beliebtester Hochzeitstag: Freitag

Am beliebtesten waren Sommerhochzeiten im Juli. Der für viele schönste Tag des Lebens fiel am häufigsten auf einen Freitag. Männer waren zum Zeitpunkt der Eheschließung im Schnitt laut Statistik 37,9 Jahre und Frauen 35,2 Jahre alt. Der Anteil der gleichgeschlechtlichen Ehen belief sich auf knapp zwei Prozent.