Nürnberg112: Heute "Twittergewitter" der Nürnberger Feuerwehr

Am Europäischen Tag des Notrufs beteiligt sich die Berufsfeuerwehr Nürnberg heute am sogenannten "Twittergewitter" der deutschen Berufsfeuerwehren. Seit 8.00 Uhr morgens wird aus der Feuerwache 4 am Hafen über alle Einsätze getwittert. Der Aktionstag soll rund um das Thema Feuerwehr und den europaweit gültigen Notruf 112 informieren. Die regionalen Kurzbeiträge können über @Feuerwehr_N und #Nürnberg112 verfolgt werden. Bundesweit gilt der Hashtag #112live.

Tag des Notrufs immer am 11.2.

Der Europäische Tag des Notrufs findet seit 2009 immer am 11. Februar statt. Das Datum 11.2. entspricht der Notrufnummer. Seit vier Jahren twittern die Feuerwehren in Deutschland an diesem Tag. Die Feuerwehr Nürnberg ist zum dritten Mal beim Twittergewitter dabei.