Nürnberg: Wanderfalken zu ersten Flugversuchen aufgebrochen

Plötzlich sind sie ausgeflogen: Die ersten jungen Wanderfalken in Nürnberg haben den Brutplatz an der Nürnberger Burg am Sonntag zum ersten Mal verlassen. Wenn die Jungtiere abstürzen, sollen Bürger erst mal nicht eingreifen, sagen Fachleute.