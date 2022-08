> Nürnberg und Langenzenn bekommen Landesgartenschau

Nürnberg und Langenzenn bekommen Landesgartenschau

Zwei Landesgartenschauen gehen in den kommenden Jahren nach Mittelfranken: 2030 wird die Schau in Nürnberg zu sehen sein und 2032 in Langenzenn. Dabei sollen neue Fuß- und Radwege entstehen – und Wirtschaft und Tourismus gestärkt werden.