30.06.2021, 20:27 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Nürnberg-Lichtenreuth: Fliegerbombe im Rekordtempo entschärft

An einer Großbaustelle in Nürnberg-Lichtenreuth ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Folgen waren aber nicht so gravierend wie bei vorherigen Funden. Der Sprengmeister war schnell fertig.