Neuschwanstein: Marienbrücke wird aufwendig saniert

Marcel Praxmarer und sein Kollege von der Spezialbaufirma HTB aus Tirol heben die Bretter der Marienbrücke auf die Seite und legen das Bohrloch frei. 15 Meter weit haben sie in den Fels gebohrt. Gleich kommt der Helikopter und bringt den riesigen Felsanker. Den müssen sie in das Bohrloch einfädeln und dort verankern. "Der Anker ist 16 Meter lang und 700 Kilo schwer", sagt Marcel Praxmarer, "und hoffentlich geht er rein!"

Hubschrauber bringt das Material

Weil der Anker so schwer und oben auf der Brücke nur wenig Platz ist, hilft ein Helikopter beim Einbau. Der Pilot fliegt den vorbereiteten Anker aus dem Tal hoch über die Brücke. Die Arbeiter ziehen mit Halteleinen in Position und fädeln die Metallstange am Hubschrauber hängend in das Bohrloch ein. Alles muss schnell gehen. Jede Flugminute kostet viel Geld. Vorarbeiter Raphael Gfall hofft deshalb, "dass genau gebohrt ist, dass die Neigung passt und alles tiptop hergerichtet ist."

16-Meter-Anker hängt am Helikopter

Dann kommt der Hubschrauber. Direkt neben dem Schloss taucht er auf. An einem Seil hängt der 16 Meter lange Anker. Flughelfer Martin Seyrling hat von der Brücke aus den Helikopter genau im Auge, gibt über sein Headset Anweisungen an den Piloten und muss dafür sorgen, dass die riesige Stahlstange auch da hinkommt, wo sie hinsoll: "Über Funk bin ich mit dem Pilot in Absprache, dass wir das dann präzise – da geht es dann um ein paar Zentimeter – in das Loch montieren können."

Zentimeterarbeit für Pilot und Bauarbeiter

Die Arbeiter greifen erst nach den herunterhängenden Schlaufen, ziehen den Anker vor das Bohrloch und schieben ihn dann mit viel Muskelkraft hinein. Erstaunlich schnell verschwindet die lange Stahlstange mit ihrem Gewicht von mehr als einer halben Tonne im Fels. Für die Arbeiter und den Piloten ist das Zentimeterarbeit. Nach nur fünf Minuten sitzt der Anker an seinem Platz. Vorarbeiter Raphael Gfall ist zufrieden: "Tiptop! Das hat super geklappt dieses Mal!"

Fünf Anker mit Hubschrauber eingesetzt

Fünf von insgesamt acht Ankern an der Brücke haben die Bauarbeiter mit Hilfe des Helikopters gesetzt. Es ist eng auf der Brücke, es führt nur ein Fußweg herauf und der Fels fällt senkrecht in die Tiefe ab. Auch Baumaterialien und Maschinen müssen deshalb regelmäßig mit dem Hubschrauber auf die Baustelle geflogen werden.