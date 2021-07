High-Tech: So führte Ludwig II. Bayern ins Industriezeitalter

Die Welt kennt ihn als Märchenkönig. Doch König Ludwig II. ist mehr als das. Er setzte auf modernste Technik in seinem Königreich und förderte dort ansässige Unternehmen. So entstanden in Bayern etwa das erste fest installierte Kraftwerk der Welt sowie das erste elektrisch beleuchtete Theater in Deutschland.

Ludwigs Prunkschlitten: Eine technische Sensation

Im Marstallmuseum in München-Nymphenburg sind Beispiele zu sehen, wie Ludwig II. Bayern in die Moderne geführt hat. So schlummert etwa im Prunkschlitten des Märchenkönigs eine technische Sensation. Das Fahrzeug verfügt über eine elektrische Beleuchtung – vermutlich die erste der Welt. Eingebaut, kurz nachdem Thomas Edison die Glühbirne zum Patent angemeldet hatte.

"Muss wie ein Ufo ausgesehen haben"

"Die Batterie war im Kasten unter der Sitzbank untergebracht", erklärt Heinrich Piening von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Auf der Rückseite des Fahrkastens gab es einen Schalter und ein Potentiometer, um die Helligkeit einstellen zu können. "Die Birnen waren sehr empfindlich, sie müssen sehr hell gewesen sein." Ein Ölgemälde im Marstallmuseum zeigt, wie das Ganze wohl gewirkt haben muss: Ludwig gleitet durch die verschneite Landschaft des Graswangtals bei Linderhof – im grellen Licht der elektrischen Beleuchtung.

"Es gibt Beschreibungen, dass der König damit gefahren ist, und das muss wie ein Ufo ausgesehen haben." Heinrich Piening, Bayerische Schlösserverwaltung