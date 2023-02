> Neuschnee bringt große Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

Starke Schneefälle haben in den bayerischen Alpen die Lawinengefahr steigen lassen. Gebietsweise herrsche die Stufe vier von fünf - das bedeutet große Gefahr, so die Lawinenwarnzentrale im bayerischen Landesamt für Umwelt am Freitag.