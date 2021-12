Neuer Interims-ZOB in Regensburg geht in Betrieb

Elf Haltestellen sind für den Stadtbusverkehr vorgesehen, 13 Haltestellen für die Regionalbusse sowie eine Haltestelle für den Altstadtbus. Der Interims-ZOB ist zur besseren Orientierung in die Haltestellenbereiche A/B/C gegliedert. Jeder Abschnitt hat überdachte Wartebereiche und ist niederschwellig zu erreichen.

Im Bereich A (blau) fahren an sechs Bussteigen überwiegend die Stadtbusse ab. Dort sind windgeschützte Wartemöglichkeiten, Ticketautomaten sowie Digitalanzeigen zu den Bussen zu finden. In den Bereichen B (grün) an der Albertstraße und C (rot) an der südlichen Maximilianstraße fahren Regional- und Stadtbusse gemeinsam ab. Wo welcher Bus genau abfährt, ist auf der Homepage des RVV zu finden.

Autoverkehr vor dem Bahnhof soll reduziert werden

Am Ernst-Reuter-Platz wurde für die ein- und ausfahrenden Busse ein Kreisverkehr eingerichtet. Außerdem hat der Interims-ZOB eine öffentliche Toilette bekommen. Christine Schimpfermann, Planungs- und Baureferentin der Stadt Regensburg, war es wichtig, dass bereits der Interims-ZOB eine gewisse Qualität aufweist: "Wir wollten den Bürgerinnen und Bürgern einen Busbahnhof bieten, der zwar noch nicht an seiner finalen Stelle steht, aber sich schon wie ein richtiger Busbahnhof anfühlt. Wir möchten die Verkehrswende voranbringen und daher ist es so wichtig, den Öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Rad- und Fußwege erhalten darüber hinaus einen größeren Stellenwert und der Autoverkehr im Bahnhofsumfeld wird nachhaltig reduziert.“

Der Bahnhofsplatz ist künftig für den Individualverkehr gesperrt. Der Bahnhof bleibt zwar von beiden Seiten erreichbar, aber eine Querung von Ost nach West und umgekehrt ist nicht mehr möglich.

Autofahrer müssen sich umstellen

Dies bedeute für viele Verkehrsteilnehmer eine Umstellung, erklärte Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Gleichzeitig warb die Oberbürgermeisterin um Verständnis: "Eine Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs kann an dieser Stelle aber auch nur gleichzeitig mit der Reduzierung der Durchfahrtsmöglichkeiten für Autofahrer einhergehen".

Wettbewerb für Ideen zur Neugestaltung

Im Bereich der Bahnhofstraße sollen im Frühjahr 2022 archäologische Sondierungsarbeiten beginnen. Oft schon wurden bei Bauarbeiten in Regensburg archäologische Schätze im Boden gefunden, etwa aus der Römerzeit. Ein Wettbewerb soll eine attraktive Neugestaltung des nördlichen Bahnhofsplatzes voranbringen, und eine Tiefgarage "qualitätsvoll" integrieren.

Geplant ist laut Stadt nicht nur eine Tiefgarage für Autos, sie soll auch Platz bieten für etliche Hundert Fahrräder. Mit dem Beginn der Bauarbeiten für die Tiefgarage ist frühestens 2024 zu rechnen, anschließend kann die Oberflächengestaltung inklusive des Busbahnhofes beginnen.

Der Interims-ZOB bleibt bis zur Inbetriebnahme des neuen Zentralen Omnibusbahnhofs in Betrieb. Anschließend wird er zurückgebaut und das Kepler-Areal unter Beteiligung der Regensburger Bürgerinnen und Bürgern neugestaltet.